Врач назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра
По словам Эхсани, утром многим людям хочется съесть выпечку, например, кекс или пончик. Однако диетолог предупредила, что такие булочки обычно готовятся из рафинированной муки с высоким содержанием сахара и содержат вредные для здоровья жиры. Специалистка посоветовала заменить их на фруктовые смузи или бутерброды из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом.
Она также посоветовала не пить на завтрак ароматизированные кофейные напитки, которые часто содержат сливки с высоким содержанием насыщенных жиров, а также много сахара. Эхсани объяснила, что регулярное употребление таких напитков увеличивает риск заболеваний сердца, диабета второго типа и лишнего веса.
Вместо сладкого кофе диетолог посоветовала употреблять несладкие напитки. «Если вы обычно добавляете в кофе несколько пакетиков сахара, сокращайте количество сахара на полпакетика каждую неделю, пока не доведете его практически до нуля», — порекомендовала Эхсани.
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