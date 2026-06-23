Гастроэнтеролог Козловская: вызывает ли острая пища рак желудка на самом деле?

Некоторые исследования показывают, что регулярное потребление острого может способствовать развитию рака желудка в долгосрочной перспективе.Действительно, имеются исследовательские данные, которые указывают на связь между острой пищей и раком желудка. В частности, острота не только увеличивает выработку кислоты, но и раздражает слизистую оболочку желудка, что со временем может вести к воспалению и повреждению его стенки. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская. В то же время существуют данные о том, что вещество капсаицин, ответственное за остроту, обладает противораковым действием.Так может ли острая пищи вызывать рак на самом деле?По словам Козловской, в Китае, где острая пища распространена и популярна, в 2021 году было проведено исследование с участием 500 000. Его авторы пришли к заключению, что приправленная перцем еда может улучшать защиту организма от развития рака желудка и рака пищевода.«По мнению ученых, польза или вред остроты зависит от ее дозы. Большое количество острой пищи в рационе человека увеличивает риск рака желудка, в то время как умеренное – помогает предотвратить заболевание».Гастроэнтеролог Козловская отметила: развитие рака желудка зависит от влияния многих факторов. Особенности питания играют свою роль, но также влияют возраст, пол, курение, употребление алкоголя. Что касается конкретно острой пищи, то она одна вряд ли станет причиной рака у здорового в целом человека. Если говорить о пищевых пристрастиях, риск онкозаболевания в большей степени повышают пристрастие к переработанным мясным продуктам, консервированным и маринованным продуктам, еде промышленного производства.Вероятность рака у тех, кто регулярно ест острое, повышается, если также присутствуют следующие факторы.Возраст: чаще всего от рака страдают люди в возрасте от 60 до 80 лет.Пол: к заболеванию раком желудка склонны мужчины.Курение: у курильщиков значительно больше шансов заболеть раком желудкаАлкоголь: злоупотребление спиртным увеличивает вероятность болезни.Ожирение: оно повышает риск развития большинства видов рака, включая рак желудка.Хеликобактерная инфекция.

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