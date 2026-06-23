Врач Арзамасцев: ликопин в помидорах способствует защите от рака

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: помидоры насыщены ликопинаом, способствующим защите от опасных проблем со здоровьем.Врач Арзамасцев рассказал в интервью о пользе помидоров. Он констатировал, что присутствующий в помидорах антиоксидант ликопин обеспечивает эффект профилактики онкологических заболеваний.«Это хорошее профилактическое средство, защита клеток от пагубного воздействия вредных факторов в условиях города. Ликопин в помидорах является одним из средств, которое может помочь в профилактике онкологических заболеваний», - проинформировал медик.Евгений Арзамасцев добавил, что помидоры являются богатым источником калия, полезного для функционирования сердца и-сосудистой системы. По словам врача, калий способствует балансу натрия в организме, благодаря которому нормализуется кровяное давление. Специалист подчеркнул, что нормальное давление является крайне важным для работы сердечно-сосудистой системы.Кроме того, помидоры дают клетчатку, благодаря которой улучшается работа кишечника, осуществляется вывод токсинов. Беседуя с «Москва 24», Арзамасцев заметил, что клетчатка помидоров препятствует запорам, а также образованию канцерогенных образований в кишечном тракте. По словам медика, при отсутствии противопоказаний помидоры можно употреблять до четырех раз в неделю.

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