Названы продукты, которые особенно сильно вредят мышцам

Здоровье мышц также зависит от нашего питания, при этом некоторые продукты, по-видимому, оказывают особенно пагубное воздействие. Новое исследование раскрывает, какие именно продукты наиболее вредны.Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили возможные связи между потреблением продуктов глубокой переработки и жировой инфильтрацией в мышцах и опубликовали свои результаты в журнале Radiology.Многочисленные предыдущие исследования ясно показали, что диета может влиять на здоровье мышц. Однако эти исследования в основном были сосредоточены на адекватном потреблении питательных веществ, особенно белка.С другой стороны, степень повреждения мышц нездоровой пищей часто игнорировалась. Поэтому исследователи стремились определить, могут ли продукты глубокой переработки, такие как замороженная пицца, готовые блюда, сухие завтраки, упакованные закуски, сосиски, сладости, безалкогольные напитки и энергетические напитки, ухудшать здоровье мышц.Исследовательская группа изучила взаимосвязь между потреблением продуктов глубокой переработки и содержанием внутримышечного жира в мышцах бедра, измеренным с помощью МРТ, у 615 человек (275 мужчин, 340 женщин) с повышенным риском развития остеоартроза коленного сустава.Исследование показало, что более высокое потребление продуктов глубокой переработки связано с более высоким процентом жира в мышцах, независимо от потребления калорий и жиров, физической активности или социально-экономических факторов, сообщает группа исследователей.«Это исследование подчеркивает решающую роль диеты для качества мышц в контексте остеоартроза коленного сустава», — подчеркивает руководитель исследования Зехра Аккая. Она отмечает необходимость уделять больше внимания качеству питания.«В последние десятилетия, параллельно с ростом распространенности ожирения и остеоартроза коленного сустава, доля натуральных ингредиентов в нашем рационе неуклонно снижалась и заменялась продуктами и напитками промышленной переработки, с искусственными ароматизаторами, красителями и химическими модификациями», — говорит Аккая. «Это исследование подчеркивает решающую роль диеты для качества мышц в контексте остеоартроза коленного сустава».Вредное воздействие продуктов питания на различные аспекты здоровья становится все более очевидным, и данное исследование впервые предоставляет доказательства пагубного влияния сильно переработанных продуктов на мышцы бедра, отмечают исследователи.И наоборот, снижение потребления сильно переработанных продуктов может также принести пользу здоровью мышц и одновременно снизить риск различных других проблем со здоровьем, связь которых с потреблением этих продуктов уже была продемонстрирована в предыдущих исследованиях.

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