Названы приводящие к бессоннице ошибки

Нейробиолог Мэтью Уокер рассказал об ошибках, которые приводят к бессоннице.Специалист сравнил засыпание с посадкой самолета: процесс происходит поэтапно и даже один сбой может привести к тому, что воздушное судно не сможет сесть на взлетно-посадочную полосу.«Чтобы заснуть, нашему телу нужно снизить температуру примерно на один градус. Поэтому лучше ложиться спать в прохладном помещении», — сказал эксперт.Он добавил, что снизить температуру тела также помогает теплый или горячий душ за час до сна.«Кровь приливает к поверхности кожи и затем высвобождает тепло», — объяснил Уокер.По словам эксперта, трудности с засыпанием также могут возникнуть, если перед сном выпить алкоголь, включить яркий свет или использовать смартфон и другие гаджеты. Он добавил, что если в течение 25 минут не удается уснуть, то нет смысла лежать в постели, лучше встать и заняться каким-нибудь простым делом.«Никто не сидит за накрытым столом, ожидая, пока почувствует голод. Но, когда дело доходит до сна, так поступают почти все», — резюмировал Уокер.

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