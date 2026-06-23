Лед облегчает боль в данный момент, но может замедлить заживление

Если спросить любого тренера, что делать при растяжении лодыжки, то он, скорее всего, быстро ответит: приложите лед. Логика такова: холод уменьшает отек, а уменьшение отека должно означать более быстрое заживление. Большинство людей добавляют к этому негласное предположение: если боль утихает, значит, организм восстанавливается.Это предположение было проверено в недавнем исследовании. Оказалось, ответ гораздо сложнее, чем кто-либо ожидал. Результаты исследования опубликованы в журнале Anesthesiology.Исследование проводилось в Университете Макгилла. Команда из Центра исследований боли имени Алана Эдвардса провела эксперименты на мышах, чтобы выяснить, как прикладывание льда влияет на сроки восстановления организма.Ведущий автор исследования Лукас Лима обнаружил нечто, противоречащее общепринятому мнению.Криотерапия — клинический термин для охлаждения поврежденных тканей — дала ожидаемый результат на ранних стадиях после травмы. Боль утихла, отек спал, и болезненность в пораженной области исчезла. Затем ситуация изменилась.У животных, которым ставили лед, боль сохранялась еще долго после того, как животные без лечения выздоравливали. Вместо того чтобы пройти примерно через 15 дней, боль длилась более 30 дней.«Эти результаты подчеркивают парадокс: методы лечения, которые уменьшают воспаление и снимают боль в краткосрочной перспективе, в некоторых случаях могут препятствовать биологическим процессам, необходимым для полного выздоровления», — сказал Лима.Исследовательская группа использовала две модели травм. В одной из них воспаление тканей вызывалось химическим раздражителем. Другой эксперимент воспроизвел повреждение мышц, возникающее после интенсивных, непривычных физических нагрузок – болезненность, которая появляется через два дня после того, как человек, не привыкший к бегу, преодолевает длинный спуск.В обоих случаях наблюдалась закономерность. Животные, которым давали лед, чувствовали себя лучше сразу, но затем болезненность сохранялась в течение нескольких дней после того, как состояние контрольной группы без лечения улучшалось.На протяжении большей части прошлого столетия воспаление рассматривалось как проблема, которую нужно решить. Покраснение, отек, повышение температуры и болезненность считались признаками того, что что-то идет не так.Ситуация меняется. В более ранней работе профессора Джеффри Могила, ведущего автора последнего исследования, было обнаружено, что противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и аспирин, могут усиливать острую боль и придавать ей более длительный характер.В этом новом взгляде на процесс заживления отек — это не просто проблема, которую нужно подавить, а часть процесса восстановления.Белые кровяные клетки, называемые нейтрофилами, скапливаются в месте повреждения, чтобы удалить обломки и запустить следующий этап восстановления. Если охладить ткань, этот процесс восстановления, по-видимому, прерывается.Большинство предыдущих исследований, посвященных применению льда, были сосредоточены на тканях — на том, как быстро разорванная мышца срастается, насколько полно она восстанавливает свою силу. Боль же рассматривалась лишь как второстепенный вопрос.Команда исследователей из Университета Макгилла продемонстрировала, что прикладывание льда продлевает саму боль, а не только время заживления тканей. Холодный компресс снимает боль сейчас, но усиливает её на несколько дней позже.Когда исследователи ввели нейтрофилы в обмороженную конечность на ранней стадии восстановления, продолжительная боль прошла в запланированные сроки – как будто обморожения и не было.Ранее проведенные исследования на животных показали, что прикладывание льда замедляет регенерацию мышц после травмы от удара. Данное исследование демонстрирует, что аналогичное воздействие напрямую воздействует на болевые ощущения.Протокол RICE – покой, лед, компрессия и приподнятое положение конечности – является стандартным методом лечения растяжений, вывихов и травм мягких тканей с конца 1970-х годов.Как отметили исследователи из Университета Макгилла, доказательства его долгосрочной пользы всегда были весьма скудными.Ученые тщательно выбирали масштабы эксперимента. Все эксперименты проводились на мышах, что не имеет прямой связи с восстановлением у людей. В исследовании были изучены два конкретных типа травм, что оставляет открытыми вопросы о других формах повреждения тканей.Уже проводятся клинические испытания с участием пациентов, восстанавливающихся после удаления зубов мудрости — процедуры, которая вызывает предсказуемую, измеримую боль у здоровых взрослых.Если результаты подтвердят данные, полученные на мышах, то аргументы в пользу рутинного применения льда значительно сузятся. Прикладывание льда не только замедляет заживление тканей, но и продлевает болевые ощущения, в некоторых случаях более чем вдвое увеличивая время восстановления. Это меняет ситуацию для любого, кто после травмы тянется к холодному компрессу. Облегчение в моменте ощутимо. Но последствия наступят позже.Некоторые врачи уже перешли на новые методы. В обзоре практики лечения травм 2025 года был отмечен новый подход, называемый PEACE and LOVE, который заключается в применении льда и противовоспалительных препаратов в первые часы после растяжения связок.«Наши результаты показывают, что нам необходимо лучше понимать, когда противовоспалительные стратегии полезны, а когда нет», — сказал Могил.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки