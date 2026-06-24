Названы первые симптомы рака головного мозга

Опасность рака головного мозга состоит в том, что его первые симптомы обычно принимают за признаки других распространенных заболеваний, предупредили мексиканские врачи из медицинского центра ABC. Их слова передает издание El Tiempo.Первыми признаками рака мозга медики назвали головные боли, проблемы со зрением, равновесием и координацией движений, а также трудности с говорением, слабость, потерю силы в конечностях, тошноту и рвоту. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться изменения в поведении, ухудшение концентрации внимания и эпизоды спутанности сознания, добавили специалисты.Симптомы обычно зависят от того, в какой части головного мозга находится злокачественное новообразование, пояснили они. При этом медики подчеркнули, что перечисленные признаки не всегда указывают на опухоль головного мозга. Однако если они носят постоянный характер, усиливаются со временем или появляются внезапно, то необходимо обратиться к врачу.

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