Ученые утверждают, что связь между весом родителей и детей обусловлена генами

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine Томом Бондом из Бристольского университета в Великобритании и его коллегами из Университета Квинсленда в Австралии и других странах, связь между индексом массы тела (ИМТ) родителей и ИМТ их детей в детстве может быть в первую очередь обусловлена генетической предрасположенностью, а не каким-либо прямым биологическим воздействием веса родителей во время беременности.Более высокий индекс массы тела (ИМТ) родителей неизменно ассоциируется с более высоким ИМТ в детстве. Исследователям сложно определить, какая часть этой ассоциации обусловлена генетическими факторами, а какая — биологическими эффектами веса матери во время беременности. Это может иметь значение для вмешательств, направленных на контроль ИМТ в детстве путем воздействия на вес родителей до зачатия.В новом исследовании ученые проанализировали данные Норвежского когортного исследования «Мать, отец и ребенок», представляющего собой проспективное когортное исследование детей, родившихся в период с 1999 по 2009 год.В наборе данных содержались данные о 86 000 детях, включая их вес при рождении и ИМТ в возрасте от 6 месяцев до 8 лет, а также особенности пищевого поведения, связанные с аппетитом, в возрасте 8 лет. Исследователи изучили родственные связи между близнецами, братьями и сестрами, а также сводными братьями и сестрами в нескольких поколениях, чтобы напрямую количественно оценить, какая часть взаимосвязи ИМТ между родителями и детьми может быть обусловлена генетическими факторами.Индекс массы тела матери был сильнее связан с весом новорожденного, чем индекс массы тела отца, что согласуется с влиянием массы тела матери на вес новорожденного через внутриутробную среду.Однако после рождения взаимосвязь между индексом массы тела матери и отца и индексом массы тела потомства оставалась в целом схожей в возрасте от 2 до 8 лет. Модели показали, что генетические эффекты объясняют примерно 79% статистической связи между индексом массы тела матери и индексом массы тела ее ребенка в возрасте 8 лет и 94% связи для отцов.Более высокий индекс массы тела родителей также был связан с особенностями пищевого поведения у детей, приводящими к ожирению, включая повышенную чувствительность к еде и эмоциональное переедание, хотя исследование не смогло однозначно определить, насколько это обусловлено генетически.Авторы предупреждают, что эти результаты не подтверждают идею о неизбежности детского ожирения у детей, родители которых имеют избыточный вес. Дети, унаследовавшие генетическую предрасположенность к более высокому индексу массы тела, могут по-разному экспрессировать эти гены в зависимости от окружающей среды.Результаты также не опровергают важность здоровья матери во время беременности, отмечают авторы. Хорошо известно, что ожирение у матери повышает риск неблагоприятных перинатальных исходов как для матери, так и для ребенка.«Наши результаты могут иметь важные последствия для общественного здравоохранения, если рассматривать их в контексте ранее полученных данных», — пишут они. «Материнский ИМТ вряд ли окажет значительное причинно-следственное влияние на ИМТ ребенка после рождения... и любое причинно-следственное влияние отцовского ИМТ на ИМТ потомства в детстве, вероятно, будет аналогичным или меньшим, чем влияние материнского ИМТ. Следовательно, снижение ИМТ любого из родителей до беременности вряд ли приведет к значительному снижению ожирения в детском возрасте».«Ожирение передается по наследству, но трудно понять, почему это происходит. Наши результаты показывают, что связь между индексом массы тела (ИМТ) матери или отца и ИМТ их детей до 8 лет в основном обусловлена унаследованными генами. Будущим родителям следует рекомендовать поддерживать здоровый вес, но этого может быть недостаточно для того, чтобы гарантировать здоровый вес и у их детей», - утверждает Бонд.«Нас интересовало, может ли ожирение у матерей во время беременности также оказывать неблагоприятное воздействие на риск ожирения у их потомства, когда дети повзрослеют», - отмечает Дэвид Эванс. «Мы обнаружили, что, хотя индекс массы тела матери во время беременности, вероятно, негативно влияет на вес новорожденного, он, по-видимому, не оказывает существенного влияния на риск ожирения у потомства в более позднем возрасте, помимо того, что объясняется передачей генов от матерей к потомству».«Наши результаты показывают, что связь между индексом массы тела родителей и детей в значительной степени обусловлена общими генами, а не внутриутробной средой или особенностями воспитания», - добавляет Александра Хавдаль.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки