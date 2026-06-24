Circulation: Популярный препарат от бессонницы провоцирует сердечную недостаточность

Мелатонин в последние годы стал одним из самых популярных безрецептурных препаратов для улучшения качества сна. Но полученные предварительные выводы нового исследования говорят о вреде для сердца длительного приема данной добавки. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation.Гормон мелатонин вырабатывается мозгом в ночное время, он помогает в регулировке внутренних часов организма. Есть категория людей, что принимают минтетический мелатонин в таблетках, он тоже помогает быстрее засыпать и делать сон крепче. Во многих странах он продается безрецептурно.Авторами работы проанализированы электронные медкарты свыше 130 000 взрослых американских и британских пациентов с бессонницей. Анализ показал: у тех, кто мелатонин принимал более года, в следующие пять лет риски сердечной недостаточности были на 89% выше, нежели у остальных респондентов. Оказалось, что и риск смерти от любых причин у первой группы примерно вдвое выше. В дополнительном исследовании выяснилось, что вероятность госпитализации с сердечной недостаточностью у представителей той же первой группы оказался в 3,5 раза выше.Чёткую причинно-следственную связь работа не доказывает. Но специалисты уверены: полученные данные нуждаются в дальнейшем внимательном изучении.Эксперты считают мелатонин безопасным при кратковременном применении — до 1–2 месяцев.

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