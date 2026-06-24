Врач Поздняков: «арктур» вызывает конъюнктивит чаще других вариантов ковида
Врач Поздняков сообщил, что заражение новым вариантом ковида – подштаммом «арктур» – может проявляться таким симптомом как конъюнктивит (воспаление конъюнктивы – слизистой оболочки, покрывающей глаза).
Как узнать конъюнктивит: симптомы
Глаза краснеют.
Появляются выделения, включая гной, из-за которых слипаются ресницы.
Возникают зуд, жжение.
Наблюдается слезоточивость.
Опухают веки.
Затуманивается зрение.
Появляется чувство песка в глазах.
Развивается светобоязнь.
Поздняков отметил, что коньюнктивит как признак заражения «арктуром» чаще фиксируется у жителей европейской части материка.
«В Индии субштамм «арктур», он же XBB.1.16, проявлялся классическими симптомами ОРВИ. В Европе же чаще говорят о развитии конъюнктивита», - поделился медик.
Специалист обратил внимание на то, что появление конъюнктивита у человека не обязательно означает, что он был инфицирован новым вариантом ковида. Весной подверженность этому глазному воспалению усиливается в силу естественных причин – например, из-за увеличения концентрации аллергенов в окружающей среде. Отличить ковидный конъюнктивит от нековидного по внешним признакам практически невозможно. Идентифицировать воспаление, вызванное коронаирусом, можно только посредством анализов или учитывая наличие других симптомов, свойственных COVD-19 (боль в горле, насморк, повышением температуры и т.д.).
«Для лечения конъюнктивита можно использовать специальные глазные капли, которые уменьшают ощущение инородного тела и рези в глазах. Также могут применяться противовирусные капли офтальмоферон. Если симптомы выраженные и не проходят в течение двух-трех дней, лучше обратиться к офтальмологу», - посоветовал специалист.
Также врач порекомендовал по возможности избегать многолюдных мест и носить маски, если посещать их все-таки приходится. Кроме того, следует чаще мыть руки, ополаскивать лицо, не трогать его руками.
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