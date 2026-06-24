Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

Просмотр телевизора, использование смартфона или даже тусклый свет от ночника перед сном могут влиять на здоровье мозга сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Университета Кентукки, изучавшие связь между ночным освещением, качеством сна и развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследований опубликованы в журналах Sleep и Alzheimer’s & Dementia.В рамках первого исследования специалисты выяснили, что слабый свет ночью нарушает работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. На моделях болезни Альцгеймера такое освещение делало режим сна и бодрствования менее стабильным, а также способствовало небольшому увеличению накопления амилоидных бляшек в мозге.Во второй работе ученые обнаружили, что нарушения сна появляются еще до заметных проблем с памятью. Исследование показало, что важную роль в этом процессе может играть воспаление в мозге. Когда ученые подавили избыточные воспалительные сигналы с помощью экспериментального препарата MW151, качество сна улучшилось даже без снижения уровня амилоидных отложений.По словам авторов, результаты указывают на то, что плохой сон может быть не только симптомом болезни Альцгеймера, но и одним из факторов, влияющих на ее развитие. Нарушение циркадных ритмов, воспаление и изменения в работе иммунных клеток мозга могут усиливать друг друга, ускоряя патологические процессы.Исследователи рекомендуют придерживаться простых правил здорового сна: по возможности избегать яркого и лишнего освещения вечером, соблюдать постоянный режим и создавать темные условия для ночного отдыха. По мнению ученых, такие привычки могут помочь сохранить здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

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