Врач Юрочкин: отеки ног могут быть следствием тромбоза и болезни печени

Эндокринолог Александр Юрочкин: почему иногда становится тесной привычная обувь?По словам врача-эндокринолога Александра Юрочкина, чаще всего причиной опухших ног становится отек, возникающий как результат задержки жидкости после долгого дня. В этом случае человек может чувствовать, что его повседневная обувь неожиданно стала тесной, сдавливающей, с трудом налезает на ноги. Помимо того, становится проблематично согнуть лодыжки.«Если вы слегка надавите на кожу ноги, и отпечаток пальца будет сохранятся дольше чем на несколько секунд, скорее всего, имеет место чрезмерная задержка жидкости», - сообщил врач в интервью «МедикФорум».Юрочкин добавил, что скопление жидкости в ногах часто оказывается следствием малоподвижности, сидячей работы. Тем, кто сидит часами, нужно часто вставать и двигаться, заметил специалист. Также рекомендуется держать ноги в приподнятом положении.Тромбоз глубоких вен (ТГВ). К нему ведет сгусток крови, который образуется обычно в области таза, бедра или голени. Сам по себе тромбоз глубоких вен не опасен для жизни. Однако, если тромб отрывается, он может попасть в легкие и заблокировать кровоток. Это может привести к легочной эмболии, опасному для жизни состоянию, предупредил врач. Он обратил внимание на то, что при ТГВ возникает отек одной ноги, который иногда сопровождается красной или теплой на ощупь кожей.Венозная недостаточность. Еще одна причина отеков ног – ослабление вен, варикоз. Врач Юрочкин заметил, что венозная недостаточность иногда развивается у людей, перенесших в прошлом тромбоз глубоких вен.Лимфедема. Она возникает, когда лимфатические узлы не фильтруют нужным образом лимфатическую жидкость. Когда это происходит, отекать могут не только ноги, а сам отек может быть как легким, так и сильным.Заболевания сердца, почек или печени. Скопление жидкости в ногах в некоторых случаях оказывается следствием застойной сердечной недостаточностью, заболевания почек и печени, дополнил эксперт. При появлении отеков ног нужно следить за тем, появляются ли также другие симптомы. Если ноги отекают постоянно, с этим нужно идти к врачу.

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