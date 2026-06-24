Врач назвал четыре вопроса для выявления риска рака предстательной железы

Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш назвал четыре вопроса для мужчин, которые помогают выявить риск рака предстательной железы. Их доктор перечислил изданию Daily Star.В первую очередь врач посоветовал поинтересоваться, были ли в семейной истории случаи рака простаты. «На ранних стадиях этот вид рака протекает без симптомов, поэтому важно знать уровень своего риска», — объяснил он.Также онколог призвал спросить о любых изменениях с мочеиспусканием, наличии крови в моче и о дате последнего посещения терапевта. «Мужчинам трудно говорить о проблемах со здоровьем, многие откладывают визит к врачу, даже при наличии симптомов. Поэтому такие вопросы могут мягко подтолкнуть человека пройти обследование», — отметил специалист.

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