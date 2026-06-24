Названы самые распространенные женские мифы о мужчинах

Мужчины рассказали, с какими распространенными среди женщин мифами о себе они сталкивались. Самые популярные заблуждения они перечислили на Reddit.По словам многих мужчин, женщины часто считают, что те пытаются флиртовать практически с каждой девушкой, которую встречают. Однако пользователи портала заверили, что на самом деле это не так.Ребята, моей социальной батарейки не хватает даже на общение с кассиром в продуктовом магазине. Меньше всего мне хочется приставать к первой встречнойRepulsive-Range-7913пользователь RedditДругие же назвали мифом утверждение о том, что размер пениса можно угадать по размеру других частей тела мужчины, например по росту или размеру ладоней.Размер руки, размер ноги и общий рост не являются показателями размера половых органов, несмотря на все утверждения об обратном. Гены, которые управляют тем и другим, различны. Так что здоровяк с большими ступнями может обладать маленьким пенисом, а коротышка с маленькими ручками — огромным

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