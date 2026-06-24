Ритм сердечных сокращений повышается, когда люди находятся близко друг к другу

Когда люди находятся в тесной близости — как физической, так и эмоциональной — их частота сердечных сокращений начинает синхронизироваться, повышаясь и понижаясь одновременно. Можно ли использовать такую синхронизацию сердечного ритма для измерения социальной активности и взаимосвязи в повседневной жизни?В статье, опубликованной в PNAS Nexus, Ханлу Хе и его коллеги использовали данные, собранные 72 студентами, посетившими Нью-Йорк в рамках конкурса по звукорежиссуре. Студенты собирали данные с помощью слуховых аппаратов, записывающих окружающий шум, браслетов, измеряющих частоту сердечных сокращений, и мобильных телефонов, записывающих данные GPS. Участники считались находящимися в пределах 20 метров друг от друга.Синхронность сердечного ритма участников была выше, когда они находились вместе, особенно во время взаимодействия на близком расстоянии и совместного внимания к общим стимулам, таким как посещение одной и той же лекции. У людей, которые были социально знакомы друг с другом до поездки, уровень синхронности был значительно выше.Сложные условия взаимодействия с непростыми условиями прослушивания были связаны со снижением синхронности сердечного ритма, что предполагает, что условия прослушивания могут влиять на степень физиологической согласованности. Шум и трудности с восприятием целевых звуков могут вызывать стресс или увеличивать потребность в слуховом восприятии и компенсации, снижая когнитивные ресурсы для межличностных взаимодействий. В качестве альтернативы, разговор или совместное внимание к слуховому стимулу могут быть частью того, что определяет синхронность сердечного ритма.По мнению авторов, межличностная физиологическая синхронность возникает в естественных социальных условиях и может использоваться в качестве надежного показателя социального взаимодействия в реальном мире.

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