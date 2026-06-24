Любовь к луку может многое рассказать о будущем здоровье

Питание и здоровье тесно взаимосвязаны, но детали могут быть нечеткими из-за множества факторов, влияющих на ситуацию. Чем яснее будут результаты исследований ученых, тем больше контроля мы сможем получить над своим здоровьем с помощью того, что мы едим и пьем. Результаты нового исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.Исследование, проведенное международной группой ученых, выявило ряд интересных закономерностей в этой области. Они относятся конкретно к луку. Ученые обнаружили, что симпатия к запаху и вкусу лука связана с меньшей вероятностью развития диабета 2 типа или высокого кровяного давления.А то, как они к этому пришли, — это интересное путешествие в мир генетики, подход, который, по мнению исследователей, можно использовать для выявления более надежных и однозначных взаимосвязей между питанием и здоровьем.«Наше исследование показывает, что гены, отвечающие за вкус и обоняние, являются перспективными инструментами для изучения связей между питанием и заболеваниями и могут помочь укрепить доказательства причинно-следственной связи в исследованиях питания», — говорит генетический эпидемиолог Даниэль Хван из Университета Квинсленда в Австралии. «Это важно, поскольку нам нужны более эффективные способы понимания того, как питание влияет на такие заболевания, как диабет, болезни сердца и рак».Команда начала с данных, собранных из базы данных британских исследований в области здравоохранения, охватывающей как генетические особенности участников, так и их пищевые предпочтения.В результате анализа были выявлены сотни взаимосвязей, связанных с 96 пищевыми предпочтениями.К ним относятся генетические варианты, связанные с любовью к чесноку, грейпфруту, луку, хрену или васаби, бобам и добавлением соли в пищу.Проанализировав 325 генов, отвечающих за вкус и обоняние, и 140 различных продуктов питания, выявилась одна особенно интересная связь: между предпочтением лука и специфическим вариантом гена рецептора обоняния OR2T6.Эта взаимосвязь была затем подтверждена с помощью меньшей по размеру исследовательской базы данных, включающей молодых людей в возрасте 25 лет, — это показало, что вариант гена выступает в качестве косвенного показателя предпочтения лука в разных возрастных группах.Это важно, потому что наши гены не изменяются с рождения; на них не влияют другие факторы образа жизни или факторы окружающей среды, которые могут сказаться на здоровье.Например, развитие диабета может заставить человека изменить свой рацион питания, но это не может изменить унаследованные им гены.Установив эту связь, исследователи изучили отдельные генетические наборы данных, чтобы связать вариант гена OR2T6 с показателями здоровья.Именно здесь проявляется снижение риска как высокого кровяного давления, так и диабета 2 типа.Процесс использования фиксированных вариантов генов в качестве заменителей данных, сообщаемых самими респондентами, таких как потребление пищи, — которые могут быть ненадежными и меняться со временем, — известен как менделевская рандомизация.«Исследования в области питания, основанные на методе менделевской рандомизации, расширяются, и появляются работы, уточняющие причинно-следственные связи между потреблением кофе, алкоголя и молока», — говорит Хванг.Это помогает решить проблему, о которой мы упоминали в начале, — проблему нечеткой связи между питанием и здоровьем.«Несмотря на эти достижения, исследования пищевых привычек и моделей питания с использованием менделевской рандомизации остаются сложной задачей из-за трудностей в выявлении достоверных генетических маркеров, которые бы надежно отражали рацион питания людей», — объясняет Хванг.Сосредоточившись на генах, отвечающих за вкус и обоняние, исследователи предполагают, что можно провести более четкую грань между пищевыми предпочтениями и генетикой, поскольку вкус и обоняние напрямую влияют на то, что нам нравится есть.На данный момент связь между любовью к луку и улучшением показателей здоровья не является прямой причинно-следственной связью.Исследователи утверждают, что результаты необходимо воспроизвести в более крупных и разнообразных группах, прежде чем можно будет сделать какие-либо причинно-следственные или клинические выводы.Но здесь есть кое-что, заслуживающее изучения, — и это может быть связано с биологически активными соединениями, содержащимися в луке.Однако больше всего исследователей интересует доказательство эффективности их подхода, основанного на вкусе и обонянии.Хотя в результате анализа лишь один продукт питания оказался сильным кандидатом на роль связующего звена, это в некотором смысле является преимуществом: это говорит о том, что анализ достаточно надежен, чтобы выявлять только подлинные связи.По оценкам, нездоровое питание является причиной около 11 миллионов преждевременных смертей каждый год, что является высокой ценой за чрезмерное употребление сладких напитков или недостаток фруктов и овощей. Благодаря большему количеству подобных исследований мы, возможно, сможем что-то с этим сделать.«Определение того, вызывает ли конкретный продукт питания заболевание или связан ли он с ним, является серьезной проблемой в эпидемиологии питания», — говорит Хван. «Мы разработали систему, основанную на генах, отвечающих за вкус и обоняние, чтобы помочь ученым лучше понять, как питание влияет на развитие хронических заболеваний».

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