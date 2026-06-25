Диетолог предупредил о скрытой опасности фруктовых соков

Магазинные фруктовые соки подходят не всем и в некоторых случаях могут негативно влиять на здоровье. Об этом рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.По словам специалиста, главная особенность таких напитков связана с высоким содержанием простых сахаров. Именно поэтому людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена стоит относиться к ним особенно внимательно.«Фруктовые соки — это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен», — отметил Поляков.Врач пояснил, что проблема заключается не в самом фруктовом происхождении напитка, а в количестве сахара, которое может содержаться в одной упаковке. Кроме того, эксперт призвал внимательно изучать состав продукции. По его словам, названия на упаковке не всегда отражают реальные ингредиенты напитка.Поляков отметил, что некоторые сокосодержащие продукты производятся на основе более доступного сырья, а нужный вкус и аромат достигаются с помощью дополнительных компонентов. Специалист посоветовал покупателям обращать внимание на состав и содержание сахара перед покупкой.

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