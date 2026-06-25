Врач назвала самый опасный летний перекус

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем могут быть опасны уличные перекусы летом. В беседе с Life она также назвала блюда, которых лучше избегать в жару.По словам Кашух, опасным может быть любой продукт, если он пролежал более двух часов на жаре. Однако некоторые блюда портятся быстрее других, подчеркнула врач. В их число она включила шаурму, хот-доги и сэндвичи с большим количеством соусов: в жаркую погоду в них быстро размножаются бактерии, что повышает риск заражения сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой и другими возбудителями пищевых инфекций.Доктор добавила, что навредить летом могут и свежие овощи и фрукты, если их плохо помыли или вода была грязной. Гастроэнтеролог уточнила, что особенно опасны могут быть нарезанные фруктовые салаты, арбузы и дыни, продающиеся на улице. «В мякоти разрезанных фруктов и ягод микроорганизмы размножаются очень быстро — для них это благоприятная, богатая питательными веществами среда. Поэтому есть их лучше дома, предварительно тщательно вымыв и очистив», — порекомендовала Кашух.Врач также подчеркнула, что в жаркую погоду нужно с осторожностью относиться к десертам с кремом и молочной начинкой, так как при высокой температуре в них активно размножаются различные микроорганизмы.Чтобы снизить риск отравления, гастроэнтеролог призвала покупать готовую еду только в проверенных магазинах и кафе, в которых есть оборудованная зона приготовления и холодильники. Кроме того, она порекомендовала не покупать блюда, которые долго лежат на солнце, выглядят заветренными или несвежими.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки