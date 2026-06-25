CSHR: Сила чувств не всегда сопровождается высокой частотой секса

Авторы новой научной работы провели анализ связи между романтической влюбленностью и частотой интимной близости. Они сделали вывод, что сильные чувства далеко не всегда предполагают более активную сексуальную жизнь. Результатами исследования учёные поделились в журнале Current Sexual Health Reports.Специалисты изучили данные нескольких предыдущих исследований, которые были посвящены людям, пребывающим в состоянии влюбленности. Главным источником информации была база Romantic Love Survey 2022, в которой собраны данные 1556 молодых взрослых из 33 стран.Респонденты в среднем говорили о частоте сексуальной близости около 3,5 раза в неделю. Но разброс цифр оказался серьёзным. Где-то пары вообще обходились без интима, а у других контакты достигали 20 раз за неделю.Исследователи отмечают, что накал чувств сам по себе прямо не влияет на сексуальную активность партнеров. Более важное значение имеет сам факт влюбленности, а не «градус» эмоциональной вовлеченности.Но эксперты признают и ограничения исследования. Большая часть испытуемых была представителями молодого населения западных образованных и индустриальных обществ, и полученные выводы не стоит распространять на все возрасты и социумы без дополнительных исследований.Практическое значение работы авторы видят в том, что колебания сексуальной активности не всегда являются следствием охлаждения чувств между партнерами. Частота секса зависит от многих факторов, таких как возраст, здоровье, особенности образа жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки