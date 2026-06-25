Диетолог рассказала, кому нельзя пить топлёное молоко

Долгое томление превращает обычное молоко в принципиально иной продукт с высокой концентрацией жиров и «склеенных» белков. Эксперт по питанию Виктория Кострова в беседе с aif.ru объяснила, кому этот напиток противопоказан.По словам нутрициолога, пяти-шести часов томления при температуре до 95°C кардинально меняют структуру сырья. Молочный сахар (лактоза) связывается с аминокислотами белка — запускается реакция Майяра, которая даёт напитку карамельный оттенок и ореховый вкус. Одновременно испаряется вода, и продукт становится концентрированным: доля жиров достигает 4-6%.Эксперт перечисляет три группы людей, которым продукт полностью противопоказан или требует жёсткого ограничения.Люди с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря. Жировая эмульсия даёт огромную нагрузку на эти органы. «Продукт запрещён при любых формах острого панкреатита, холецистита и рефлюкса», — настаивает Кострова.Люди с инсулинорезистентностью и акне. Концентрация белков и сахаров выше, а значит, высокий инсулиновый индекс становится ещё более выраженным. Напиток провоцирует мощный выброс инсулина, что критично при нарушениях углеводного обмена.Люди с лактозной недостаточностью. Томление снижает лактозу незначительно, а из-за общей концентрированности продукта даже полстакана вызовет сильное вздутие и спазмы.«К топлёному молоку нельзя относиться как к напитку для утоления жажды. Это скорее жидкий десерт или самостоятельный плотный перекус», — отмечает диетолог.

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