Спецалисты объяснили, как не ошибиться с выбором кваса и сохранить здоровье

В жаркие летние дни традиционный русский квас по-прежнему остается одним из самых популярных освежающих напитков. Однако сегодня на рынке представлено множество разновидностей этого продукта, и не каждый вариант может гарантировать высокое качество и безопасность. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать любимый многими напиток и сохранить свое здоровье.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", при выборе напитка важно внимательно изучать маркировку. На этикетке качественного продукта должна быть указана полная информация: название и вид кваса, сведения о производителе, объем, дата изготовления или розлива, срок и условия хранения и т.д. Надежные производители всегда предоставляют эти данные открыто.Тем, кто покупает квас из уличных бочек, стоит обратить внимание на соблюдение санитарных требований:Емкость с напитком должна находиться в защищенном от прямых солнечных лучей месте;Продавец должен быть в чистой специальной одежде и иметь действующую медицинскую книжку;Одноразовая посуда должна храниться в чистоте, на специальных поддонах, а не на земле;Использованные стаканы должны собираться отдельно в предназначенный для этого контейнер.Кроме того, перед покупкой рекомендуется проверить наличие ценника и попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Соблюдение этих простых правил поможет выбрать хороший квас и наслаждаться любимым летним напитком без лишних сомнений.

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