Пять сигналов: трихолог объяснила, когда выпадение волос перестаёт быть нормой

Выпадение волос — это естественный процесс, но иногда он становится тревожным сигналом. В беседе с «Чемпионатом» врач-трихолог клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова перечислила пять ситуаций, когда необходима помощь специалиста.По словам эксперта, многие люди сталкиваются с усиленным выпадением волос, но ошибочно считают это вариантом нормы. Между тем существуют чёткие критерии, сигнализирующие о патологии.Первый тревожный звоночек — резкое ухудшение динамики. Если волос на расчёске, подушке или в ванной стало заметно больше, чем обычно, это повод насторожиться.Второй признак — неравномерное поредение. Когда на одних участках головы волос меньше, чем на других, это может указывать на андрогенетическую, тракционную или гнездную алопецию, а также на грибковые или аутоиммунные заболевания.Третье, на что нужно обратить внимание — общее ухудшение качества волос. Они становятся редкими, тонкими, ломкими, сухими, появляется множество секущихся кончиков, а отрастить длину не удаётся.Четвёртый признак — проблемы с кожей головы. Зуд, покраснение, отёк, боль, корки, пятна или сыпь в сочетании с выпадением требуют немедленной консультации врача.Пятый, самый серьёзный симптом — появление пушковых волос вместо здоровых или отсутствие прикорневого объёма. Это говорит о миниатюризации и даже разрушении волосяных фолликулов, что характерно для запущенной андрогенетической алопеции.Чем раньше пациент обратится за помощью, тем больше волос удастся сохранить, подчёркивает врач. Некоторые виды алопеции прогрессируют необратимо, и в запущенных случаях единственным решением становится пересадка волос.«Проблему интенсивного выпадения волос не стоит игнорировать. Если вы заметили у себя хотя бы один из пяти тревожных признаков, не откладывайте визит к трихологу. Своевременное обращение к специалисту поможет остановить поредение причёски, вернуть волосам здоровье и силу», — заключает Гончарова.

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