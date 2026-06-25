Эксперт Немцан: есть на завтрак выпечку и бутерброды вредно

ЗОЖ-эксперт Анастасия Немцан: бутерброды относятся к наиболее вредным для завтрака продуктам.Рассказывая о продуктах, которые не следует употреблять во время первого приема пищи, специалистка посоветовала не есть на завтрак выпечку. Анастасия Немцан предупредила: ежедневный завтрак с выпечкой – это привычка, способная довести до диабета.«Такая еда провоцирует выделение значительного объема инсулина, который создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. В будущем это чревато развитием диабета».Также по словам эксперта Немцан на завтрак вредно есть бутерброды. Нутрициолог отметила, что«бутерброды с колбасой и сыром лучше не есть ни на завтрак, ни на обед».Тем, кто предпочитает именно такой перекус, она порекомендовала выбирать полезные виды хлеба, сочетая его с авокадо или мясом птицы.Вредно употреблять на завтрак и манную кашу – в ней нет клетчатки, зато много калорий и глютена, который может быть активатором воспаления. Кроме того, в списке нежелательных и вредных значатся сладкие йогурты и творожки: подобно манке, они значительно повышают уровни сахара и инсулина в крови, содействуя их резким колебаниям, ведущим к метаболическим нарушениям, лишнему весу и диабету.На завтрак Немцан считает полезным употреблять качественный бело и продукты, содержащие полезный жир, проинформировала «Газета.Ru».

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