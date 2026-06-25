Врач Мясников: отказ от супа не приводит к язве желудка

«Телеврач» Александр Мясников: если человек регулярно ест суп, это не значит, что он защищен от язвы.Роль супа в защите от язвы желудка сильно преувеличена, сообщил известный российский медик. Доктор Мясников прокомментировал утверждение о том, что в повседневном меню обязательно должен присутствовать суп – считается, что это способствует профилактике проблем с пищеварительной системой, в том числе язвы.По словам Александра Мясникова, такое заболевание как язва желудка развивается независимо от того, насколько регулярно человек ест суп.«Язва желудка – это инфекционная болезнь, зараженность хелиобактером пилори, поэтому ешь ты суп или не ешь, к делу не относится», - заявил врач.Мясников добавил: суп в целом – полезное блюдо. Его поедание помогает пищеварительному тракту подготовиться к усвоению более тяжелых блюд. Но таким же образом на пищеварение влияет прием теплой воды перед едой. Тем, кто не любит супы, предпочитая им более густые блюда, медик посоветовал следовать именно этой привычке – употреблять воду перед приемом пищи.

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