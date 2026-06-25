Врач назвала опасный миф о раке

Врач Карен Фолкнер рассказала об одном из самых устойчивых мифов о раке, в который верит огромное количество людей.Доктор подчеркнула, что об онкологических заболеваниях существует много заблуждений. Но наиболее опасным она назвала мнение, что рак непременно вызывает сильное недомогание, боль и дискомфорт. По словам Фолкнер, на практике даже на поздней стадии явные симптомы могут отсутствовать. «Чувствовать себя здоровым и быть здоровым — это не всегда одно и то же», — заявила она.Врач привела в пример рак предстательной железы, который часто протекает незаметно. Она пояснила, что такое возможно, если опухоль растет вдали от уретры, например, на внешней части органа. В этом случае симптомы появятся лишь тогда, когда злокачественный процесс начнет распространяться на другие органы.Чтобы обезопасить себя, эксперт призвала после 40-50 лет ежегодно проходить обследования. По ее мнению, всем людям следует проверяться на рак кишечника и рак легких, мужчинам — на рак предстательной железы, а женщинам — опухоли молочных желез и органов малого таза.

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