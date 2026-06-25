Нутрициолог назвала самую полезную морскую рыбу

Диетологи много говорят о пользе морской рыбы, как источника Омега-3, но как сделать правильный выбор на прилавке?«С точки зрения превентивной нутрициологии, самой ценной рыбой является та, которая выросла в естественной среде обитания. Если перед вами стоит выбор между искусственно выращенной красной рыбой (форель, семга) и выловленным в океане хеком или минтаем, предпочтение лучше отдать дикой белой рыбе. Фермерская рыба часто выращивается в тесных садках, двигается мало, а вес набирает на комбикормах. В условиях высокой скученности в воду могут добавляться антибиотики для профилактики заболеваний, а для красивого товарного цвета мяса еще и специальные красители. Минтай, хек, треска, скумбрия - свободная океаническая рыба. Рыба питается естественным планктоном, много двигается и накапливает качественные, структурные жиры (Омега-3)», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.Какая морская рыба наименее опасна?«Чем меньше рыба по размеру и чем короче срок ее жизни, тем чище ее мясо. Крупные морские хищники (например, тунец) годами живут в океане и успевают накопить соли тяжелых металлов, в частности ртуть. Самый здоровый и безопасный выбор на российских прилавках - это некрупная дикая рыба: скумбрия, горбуша, кета, пикша и хек», — резюмировала диетолог.

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