Чувство одиночества может предсказать развитие деменции за годы до симптомов

Многие люди ценят время, проведенное в одиночестве. Им нравится тишина в доме, свободный день и отсутствие необходимости отчитываться перед кем-либо. Для некоторых это и есть прекрасная жизнь, а не проблема, которую нужно решать.Ученые хотели провести четкую грань между ощущением одиночества и изоляцией — двумя понятиями, которые часто рассматриваются как одно целое. Было проведено масштабное новое исследование с участием сотен тысяч пожилых людей. Только одно из них совпало по времени с ухудшением умственных способностей и более ранней смертью. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.Одиночество — это не то же самое, что быть наедине с собой. Одно — это число: сколько людей рядом, как часто вы их видите. Другое — это ощущение того, насколько эти связи соответствуют действительности.Томико Йонеда из Калифорнийского университета в Дейвисе (UC Davis), провела исследование, посвященное этой проблеме. Она хотела узнать, какой именно вид отчуждения истощает мозг и тело.«Можно находиться в окружении множества людей и всё равно чувствовать себя одиноким, тогда как изоляция — это просто пребывание наедине с собой», — сказала Йонеда.Для неё это различие — главная суть. Одиночество может быть умиротворяющим. А вот изоляция — совсем другое дело.Исследователи давно подозревали, что скудная социальная жизнь негативно сказывается на здоровье. Социальная изоляция — объективное отсутствие контактов — и одиночество проявляются в исследованиях, связанных со снижением памяти, проблемами с сердцем и преждевременной смертью.Эта сила очень сильна. В одном исследовании слабые социальные связи были приравнены к курению как фактор, предсказывающий преждевременную смерть, и сложность заключалась в том, чтобы различить эти два фактора.Люди, которые почти ни с кем не видятся, часто чувствуют себя одинокими, а люди с плотным графиком иногда ощущают себя потерянными.Поскольку эти два вида часто бывают совмещены, в большинстве ранних исследований не удавалось определить, какой из них представляет больший риск.Команда Йонеды собрала данные от 175 000 взрослых старше 50 лет из 18 стран. Люди сообщали, как часто они чувствовали себя одинокими и как часто на самом деле общались с другими.Вместо однократного измерения когнитивных функций, модели отслеживали, как каждый человек переходил от одной стадии когнитивных нарушений к другой – от когнитивно здорового состояния к легкому, затем к тяжелому и, наконец, к смерти.Предыдущие исследования по этому вопросу указывали на разрозненные результаты, и в одном метаанализе отмечалось, насколько сильно различались результаты от исследования к исследованию.Благодаря двум десяткам исследователей и такой большой выборке, команда наконец-то смогла одновременно изучить влияние одиночества и изоляцииСнова и снова это чувство опережало реальность. Одиночество коррелировало с гораздо большей вероятностью серьезного снижения когнитивных функций, приближающегося к деменции. Оно также было связано с сокращением продолжительности жизни, даже после того, как модели учли реальную степень изоляции каждого человека.Сами по себе изоляция вела себя иначе. Она не показала устойчивой связи с когнитивными нарушениями и лишь слабую связь с преждевременной смертью.Цифры весьма показательны. Увеличение частоты сообщений о чувстве одиночества на 10 процентов было связано с увеличением риска серьезных нарушений здоровья на 8 процентов.Это сопровождалось аналогичным увеличением вероятности первого перехода от ясного мышления к легкому нарушению когнитивных функций.Более раннее исследование пожилых американцев выявило связь между одиночеством и 40-процентным повышением риска развития деменции, причем эта связь сохранялась даже после исключения фактора изоляции.В этой новой работе данная идея распространяется на гораздо большую часть земного шара.У людей, которые сообщали о большем чувстве одиночества, вероятность восстановления ясности ума после легкого нарушения была примерно на три процента ниже. Оно также оставило свой след на раннем этапе, еще до того, как какие-либо тесты смогли бы выявить снижение памяти или концентрации внимания.Эта закономерность указывает на то, что данное чувство проявляется задолго до того, как наступает ощутимый ущерб, а не вслед за уже ослабленным мозгом.Соавтор исследования Эйлин Грэм из Северо-Западного университета проследила, как одиночество преследует людей на протяжении всего периода упадка. Оно не исчезает, когда начинают стираться воспоминания.«Одиночество может быть наиболее выражено на ранних стадиях когнитивных нарушений, но также является фактором риска и после развития этих нарушений», — сказал Грэм.По ее словам, люди, склонные к одиночеству, как правило, переходят к более тяжелым стадиям заболевания.Ощущение отчужденности – а не простое количество окружающих – вот что сопровождает угасание ума и сокращение продолжительности жизни. Именно это различие четко подчеркивает данная работа, охватывающая сразу множество стран.Данное исследование поднимает перед врачами и медицинскими бригадами вопрос, который они часто упускают из виду.Опрос пожилых пациентов о том, чувствуют ли они себя одинокими, может выявить проблемы еще до того, как они проявятся при проверке памяти, что делает скрининг на чувство одиночества ценным дополнением к рутинному лечению.Поскольку люди, страдающие от одиночества, реже восстанавливаются после ранних срывов, смягчение этого чувства может помочь некоторым дольше сохранять ясность ума.В сообществах можно создать больше возможностей для пожилых людей почувствовать себя частью чего-то целого. Эти усилия могут облегчить бремя ухода за людьми с деменцией в будущем.

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