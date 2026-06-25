Эксперт рассказала, чем опасен прием 5 и более лекарств одновременно

Большое количество хронических заболеваний привело к тому, что многие пациенты принимают более пяти препаратов одновременно. Способен ли помочь такой подход к лечению и как поступать людям со множеством хронических заболеваний? На эти вопросы ответила доктор биологических наук, заведующий кафедрой фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Нина Киселева.Как сообщает "МК в Волгограде", сегодня существует даже отдельный термин для приема человеком большого количества медикаментов одновременно – полипрагмазия. И с 90-х годов прошлого века число таких пациентов неустанно растет. В особенности это касается людей пожилого возраста.Однако, по словам эксперта, при одновременном приеме препаратов от разных болезней риск негативного эффекта заметно возрастает. И речь здесь идет не только о кратковременных легких симптомах, таких как тошнота или головные боли. Велика вероятность даже оказаться в больнице.Поэтому в число самых сложных задач лечащего врача входит поиск баланса между прописанными лекарствами. При этом Министерство здравоохранения России еще в 2012 году установило обязательное правило, которое гласит, что при назначении более пяти препаратов лечащий врач должен проконсультироваться с клиническим фармакологом.

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