Эксперт рассказала, чем опасен прием 5 и более лекарств одновременно
Как сообщает "МК в Волгограде", сегодня существует даже отдельный термин для приема человеком большого количества медикаментов одновременно – полипрагмазия. И с 90-х годов прошлого века число таких пациентов неустанно растет. В особенности это касается людей пожилого возраста.
Однако, по словам эксперта, при одновременном приеме препаратов от разных болезней риск негативного эффекта заметно возрастает. И речь здесь идет не только о кратковременных легких симптомах, таких как тошнота или головные боли. Велика вероятность даже оказаться в больнице.
Поэтому в число самых сложных задач лечащего врача входит поиск баланса между прописанными лекарствами. При этом Министерство здравоохранения России еще в 2012 году установило обязательное правило, которое гласит, что при назначении более пяти препаратов лечащий врач должен проконсультироваться с клиническим фармакологом.
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