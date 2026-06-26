Найдена одинаково обожаемая мужчинами и женщинами привычка после секса

Сексологи Бекки Крэпсли-Фокс и Аннабель Найт нашли привычку, одинаково обожаемую мужчинами и женщинами после секса. О ней специалистки рассказали в беседе с Metro.По их мнению, представили обоих полов любят целоваться сразу после орального секса, не вытирая предварительно лицо. Крэпсли-Фокс считает, что эта практика нравится и мужчинам, и женщинам, так как показывает полное принятие другого человека и единение с ним. «Оральный секс также можно рассматривать как своего рода сделку, поэтому поцелуй сразу после него привносит элемент страсти в отношения обоих партнеров», — добавила Найт.При этом Крэпсли-Фокс отметила, что некоторым людям эта практика кажется неловкой. «Тела — это интимная вещь, и не у всех одинаковое отношение к такому уровню близости», — объяснила она.Сексологи также призвали помнить, что эта практика несет в себе риск заражения ИППП. «Поцелуи не несут значительно большего риска передачи инфекции, чем сам оральный секс, потому что большинство ИППП передаются уже на этом этапе. Тем не менее гонорея и хламидиоз могут распространяться на рот и горло, поэтому, если у вас есть какие-либо опасения, всегда стоит пройти обследование», — заключила Крэпсли-Фокс.

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