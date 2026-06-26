Раскрыт правильный порядок вытирания частей тела после душа

Врач Керри Лебенгер заявил, что после душа важно вытирать части тела в правильном порядке.Так, Лебенгер призвал начинать вытираться с головы. После этого необходимо постепенно спускаться. Ноги следует высушить полотенцем в самом конце, подчеркнул доктор.Такая привычка помогает предотвратить распространение болезнетворных бактерий, присутствующих на разных участках тела, пояснил он. Кроме того, специалист посоветовал не вытираться одним и тем же полотенцем дважды. У каждого человека должно быть как минимум два личных полотенца для тела, чтобы их чередовать, добавил Лебенгер.

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