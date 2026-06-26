Названа неочевидная причина разбитости после восьмичасового сна

Психолог Хосе Мартин дель Плиего заявил, что многие люди просыпаются истощенными после восьмичасового отдыха в постели, даже если они соблюдали все рекомендации по гигиене сна. Неочевидную причину разбитости по утрам он назвал в разговоре с изданием Hola.По словам Плиего, главной причиной истощения после полноценного сна является активация нервной системы в ночное время. Когда человек живет в постоянном стрессе или с неуправляемыми эмоциональными проблемами, тело перестает чувствовать себя в безопасности даже в постели, пояснил специалист. «Наш организм находится в состоянии повышенной готовности, а не отдыхает. Хотя может казаться, что мы спим, на самом деле мы постоянно начеку», — отметил он.Психолог подчеркнул, что в таких случаях увеличение продолжительности сна и различные добавки не помогут справиться с разбитостью по утрам. По его мнению, в данной ситуации лучше заняться психообразованием, в том числе научиться отстаивать личные границы, поскольку неумение отказывать — одна из самых частых причин выгорания. Кроме того, стоит больше общаться с позитивными людьми, проводить много времени на природе, заниматься физической активностью и отстраниться на некоторое время от чрезмерного потока информации, добавил Плиего.

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