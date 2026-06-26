Основные причины и особенности панических атак назвали учёные

Панические атаки в наше тревожное время стали достаточно частым явлением. Тем не менее, изучены они слабо, поэтому нередко данное психологическое состояние путают с инсультом. О некоторых деталях специалисты пресс-службы Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru».Под панической атакой специалисты понимают внезапный приступ страха, который сопровождается учащенным пульсом, одышкой, дрожью и рядом других достаточно выраженных физических симптомов.Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов назвал миндалевидное тело мозга ключевым в запуске реакции страха. Этот орган постоянно осуществляет анализ сигналов от органов чувств и оценку их безопасности. Как только выявляется потенциальная угроза, организм уходит в режим «бей или беги».Эксперты отмечают такую особенность реакции: при атаке идёт выброс не только адреналина и других гормонов стресса, но и дофамина. Последний традиционно коррелирует с удовольствием и позитивом, но в моменты приступов он позволяет мозгу проще запоминать опасность и в дальнейшем избегать аналогичных обстоятельств.Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова добавила, что проявления панической атаки порой путают с симптомами серьезных заболеваний. В частности, они напоминают инсульт или инфаркт, либо некоторые эндокринные заболевания. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к врачу.Основными источниками подобных состояний эксперты называют повышенную тревожность, нарушения сна, в частности, апноэ и ряд других причин.

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