Спецалисты объяснили, как не ошибиться с выбором кваса и сохранить здоровье
Как сообщает "Волгоградская правда.ру", при выборе напитка важно внимательно изучать маркировку. На этикетке качественного продукта должна быть указана полная информация: название и вид кваса, сведения о производителе, объем, дата изготовления или розлива, срок и условия хранения и т.д. Надежные производители всегда предоставляют эти данные открыто.
Тем, кто покупает квас из уличных бочек, стоит обратить внимание на соблюдение санитарных требований:
Емкость с напитком должна находиться в защищенном от прямых солнечных лучей месте;
Продавец должен быть в чистой специальной одежде и иметь действующую медицинскую книжку;
Одноразовая посуда должна храниться в чистоте, на специальных поддонах, а не на земле;
Использованные стаканы должны собираться отдельно в предназначенный для этого контейнер.
Кроме того, перед покупкой рекомендуется проверить наличие ценника и попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Соблюдение этих простых правил поможет выбрать хороший квас и наслаждаться любимым летним напитком без лишних сомнений.
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Добавил mamasha в категорию Разное
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