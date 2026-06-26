Врач предупредил об опасных последствиях привычки терпеть позывы в туалет

Привычка терпеть позывы в туалет может грозить опасными последствиями, предупредил уролог-андролог Алексей Моисеенко.Врач отметил, что ситуации, когда человек однократно сдерживает позыв к мочеиспусканию, не навредит здоровью. Однако если такое действие входит в привычку, это приводит к перерастяжению мочевого пузыря. По словам Моисеенко, из-за этого в нем после похода в туалет может оставаться моча, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.Кроме того, несвоевременные мочеиспускания могут снижать чувствительность рецепторов мочевого пузыря, из-за чего человек начнет замечать позыв в туалет только при сильном наполнении.Особенно опасна эта привычка для женщин, так как она увеличивает риск цистита, предупредил уролог. Кроме того, она несет серьезную опасность для здоровья детей. Привычка терпеть позывы к мочеиспусканию у них может спровоцировать функциональные нарушения мочеиспускания, недержание мочи и различные инфекции.«Для поддержания здоровья мочевыделительной системы рекомендуется соблюдать питьевой режим и опорожнять мочевой пузырь при появлении естественного позыва, не откладывая это на длительное время», — порекомендовал Моисеенко.

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