Эндокринолог Яушева: жирные, сладкие и мучные продукты «бьют» по печени

Врач-эндокринолог Эльвира Яушева назвала наиболее вредные для печени продукты.С добавленным сахаром. В беседе с «МедикФорум» медик отметила: по возможности нужно избегать продуктов, содержащих большое количество добавленного сахара. Печень, участвующая в процессе пищеварения, превращает сахар в жиры. Если он употребляется в большом количестве, телом накапливается избыточный жир, который откладывается в его разных областях, включая печень. В конечном итоге пристрастие к сладкому может довести до жировой болезни печени.Соленья. Определенное количество соли необходимо организму, однако ее слишком большие дозы «бьют» по печени, повышая риск повреждения. Избыток основного компонента соли – натрия – повышает артериальное давление, негативно влияет на сосуды и кровообращение, от чего может сильно пострадать печень.Красное мясо. По словам эндокринолога Яушевой, переваривание красного мяса может быть утомительной задачей для печени, которой приходится много трудиться для расщепления большого количества мясных белков. Частое потребление мяса и продуктов из него может стать причиной накопления в печени белка, способствующего развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).Жирная еда. Переваривание продуктов, содержащих насыщенные жиры или трансжиры, заставляет печень работать на износ, чтобы переработать эти жиры. Их частое присутствие в рационе ведет к перенапряжению органа и развитию воспаления.Продукты из белой муки. Будучи богатым источником быстрых углеводов, они вызывают резкое повышение в крови сахара, используемого телом для создания жировых запасов. При общем ожирении ему неминуемо подвергается и печень.

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