Гастроэнтеролог Бастракова: жарить на сале не опасно для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова: сало дает организму витамины, микроэлементы и полезные жирные кислоты.Гастроэнтеролог Бастракова рассказала в интервью, что сало может быть очень полезным для здоровья продуктом, а жарка на нем – предпочтительнее готовки на растительном масле.«При горении сало не выделяет канцерогенов. Этим оно отличается от растительных масел, которые имеют более низкую температуру плавления», - сообщила Ксения Бастракова.В то же время медик уточнила: как продукт, употребляемый в пищу, сало полезнее в соленом виде. Чтобы получать эту пользу, есть его нужно строго умеренно, поскольку продукт является чрезвычайно калорийным.«Для здорового организма полезно употреблять не более 30-40 грамм сала 2-3 раза в неделю».Беседуя с «Газетой.Ru», специалист отметила, что сало является животным жиром, который в определенном количестве необходим организму для производства половых гормонов и усвоения жирорастворимых веществ – например, таких важных витаминов, как A, Е или D. Вдобавок сало обеспечивает его микроэлементами, поддерживающими работу иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем (в частности, селеном, кальцием, магнием, цинком, железом).«Жирные кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным эффектом и способствуют выработке хорошего холестерина, который снижает риск развития атеросклероза», – проинформировала гастроэнтеролог.

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