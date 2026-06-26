Женщин предупредили об угрожающем жизни последствии инфаркта
Абельян утверждает, что у женщин риск развития депрессии после инфаркта почти в два раза выше, чем у мужчин. Особенно это касается тех, кому меньше 50 лет. Проблемы с ментальным здоровьем, в свою очередь, могут привести к несоблюдению режима приема лекарств, снижению мотивации заниматься физическими упражнениями для восстановления организма и ухудшению образа жизни в целом, подчеркнул врач.
Более того, депрессия в три раза повышает риск смерти и возникновения повторных сердечно-сосудистых катастроф, добавил врач. В связи с этим специалист призвал женщин обращаться за профессиональной помощью в случае возникновения грусти, апатии и тревоги.
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Добавил belyash в категорию Кардиология
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