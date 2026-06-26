Гастроэнтеролог Лебедева: каша на молоке является опасным завтраком

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева: правильный завтрак содержит мало углеводов, насыщен белком и полезным жиром.По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, завтрак как прием пищи оказывает большое влияние на обмен веществ, аппетит, вес. Тем, кто борется с лишним весом, правильно завтракать особенно важно, подчеркнула медик.«Первый прием пищи крайне важен, особенно для людей с хронической усталостью, нарушениями сна и для тех, кто находится в стрессовой ситуации» - поделилась Лебедева.Гастроэнтеролог заметила, что люди, пропускающие завтрак, часто злоупотребляют едой и калориями днем и вечером. Если же не завтракать и вдобавок воздерживаться от приема пищи вечером, это с большой вероятностью приведет к бессоннице.Врач Лебедева добавила, что завтрак должен состоять из низкоуглеводных продуктов, содержащих достаточно белка, жира. В свою очередь, каша на молоке является опасным завтраком.«Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается, и нужно больше инсулина. В итоге после такого завтрака уже через два часа снова хочется перекусить», - объяснила эксперт.Меди предупредила, что часто употребление продуктов и блюд, повышающих выработку инсулина, способствует формированию патологической инсулинорезистентности, с которой связано развитие диабета.

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