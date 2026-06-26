Токсин кишечных бактерий провоцирует развитие рака желчного пузыря

Китайские молекулярные биологи выяснили, что токсин бактерий вида Bacteroides fragilis, провоцирующий развитие некоторых форм рака прямой и толстой кишки, также способен вызвать и рак желчного пузыря. Это следует учитывать при профилактике и лечении данной формы опухолей, пишут ученые в статье в научном журнале Nature microbiology.Исследование проводила группа молекулярных биологов под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Лю Инбиня."Патогенная форма бактерии Bacteroides fragilis, чей токсин уже ранее связывался с развитием рака прямой и толстой кишки, также часто встречается в организме пациентов с раком желчного пузыря, однако ее связь с данной опухолью не была до конца изучена. Мы показали в опытах на мышах и 3D-культурах клеток, что данные микробы провоцируют также и развитие рака желчного пузыря", - сообщили биологи.Ученые пояснили, что в кишечнике людей и других млекопитающих присутствуют колонии двух форм бактерии Bacteroides fragilis. Одна из них является полезной для работы органов пищеварения, тогда как вторая провоцирует развитие воспалений и выделяет в большом количестве токсин BFT. Этот белок разрушает связи между клетками кишечника, а также активирует цепочки генов, связанных с развитием и ростом опухолей, способствует образованию среды, подавляющей работу иммунитета. Все это существенным образом повышает риск развития рака прямой и толстой кишки даже в том случае, если вспышка распространения патогенных форм Bacteroides fragilis была подавлена организмом или при помощи антибиотиков.Китайские ученые обратили внимание на то, что эти же вариации микроба необычно встречаются внутри опухолей и в организме носителей рака желчного пузыря. Это побудило исследователей проследить за действием культур Bacteroides fragilis и вырабатываемого ими токсина на культуры человеческих клеток желчного пузыря, а также на организм здоровых грызунов, в тела которых были имплантированы образцы человеческих опухолей.Эксперименты показали, что патогенные формы этой бактерии активно распространяются по желчному пузырю и способствуют образованию новых опухолей и росту уже сформировавшихся новообразований. Ключевую роль в этом процессе играл еще один бактериальный белок - MltD, а также рецептор TMPRSS13 в клетках желчного пузыря, чьи взаимодействия с микробами ускоряли их рост и способствовали образованию рака. Понимание этого позволит создать новые методы профилактики и лечения рака желчного пузыря, подытожили ученые.О раке желчного пузыряРак желчного пузыря представляет собой редкую и самую агрессивную форму злокачественных новообразований, поражающих желчевыводящие пути. При его выявлении на ранних стадиях развития выживает около 60% пациентов, тогда как при развитии метастазов выживает единичное число носителей этой формы рака. Точные механизмы его развития пока неясны, однако риск развития этой формы новообразований вырастает в несколько раз при проникновении некоторых видов бактерий в желчный пузырь.

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