Нарколог Клименко: пиво оказывает токсическое действие на организм
Психиатр-нарколог Клименко констатировала:
«Пить пиво опасно, потому что зависимость от него возникает быстрее и бывает гораздо более сильной, чем от крепких напитков».
Татьяна Клименко рассказала, что пивной алкоголизм является очень серьезной проблемой. Бороться с такой зависимостью гораздо сложнее, чем с зависимостью от крепкого алкоголя. Последствия длительного злоупотребления пивом тоже могут оказаться очень тяжелыми. Специалист обратила внимание на то, что при брожении пива образуются вещества, которые не должны попадать в организм, – в виде альдегидов, сивушных масел, метанола, эфиров. По словам Кдимено, все они могут воздействовать на ткани как токсины – при этом концентрация таких токсинов в пиве серьезно превышает их уровень в водке.
Медик предупредила: длительное употребление пива может довести до токсического поражения печени.
В своем комментарии для aif.ru нарколог добавила: свидетельством токсического действия пива на организм является вызываемое им состояние похмелья. Несмотря на низкий градус, пиво вызывает не менее тяжелый синдром похмелья, чем высокоградусные напитки.
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