Нарколог Клименко: пиво оказывает токсическое действие на организм

Врач Татьяна Клименко: пивной алкоголизм может быть более тяжелым, чем тот, что вызывают крепкие алкогольные напитки.Психиатр-нарколог Клименко констатировала:«Пить пиво опасно, потому что зависимость от него возникает быстрее и бывает гораздо более сильной, чем от крепких напитков».Татьяна Клименко рассказала, что пивной алкоголизм является очень серьезной проблемой. Бороться с такой зависимостью гораздо сложнее, чем с зависимостью от крепкого алкоголя. Последствия длительного злоупотребления пивом тоже могут оказаться очень тяжелыми. Специалист обратила внимание на то, что при брожении пива образуются вещества, которые не должны попадать в организм, – в виде альдегидов, сивушных масел, метанола, эфиров. По словам Кдимено, все они могут воздействовать на ткани как токсины – при этом концентрация таких токсинов в пиве серьезно превышает их уровень в водке.Медик предупредила: длительное употребление пива может довести до токсического поражения печени.В своем комментарии для aif.ru нарколог добавила: свидетельством токсического действия пива на организм является вызываемое им состояние похмелья. Несмотря на низкий градус, пиво вызывает не менее тяжелый синдром похмелья, чем высокоградусные напитки.

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