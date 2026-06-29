Раскрыта причина повышения риска сердечно?сосудистых заболеваний

Ученые выявили, что сочетание инсулинорезистентности и дефицита витамина D значительно повышает риск возникновения серьезных сердечно?сосудистых проблем. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.Анализ проведен на базе UK Biobank с участием данных более 335 тысяч человек без сердечно?сосудистых заболеваний на момент включения. Почти за 14 лет наблюдения зафиксировано более 33 тысяч случаев инфаркта, инсульта, внезапной сердечной смерти и других тяжелых осложнений.Выяснилось, что отдельные факторы — высокий индекс триглицерид?глюкозы (TyG), отражающий инсулинорезистентность, и низкий уровень витамина D — повышают риск сердечно?сосудистых событий. Но наибольшая опасность возникает, когда оба состояния сочетаются: у таких участников вероятность осложнений была на 26 процентов выше, чем у людей с нормальными показателями.Авторы подчеркивают, что именно сочетание метаболических нарушений и дефицита витамина D может быть ключевым скрытым фактором сердечно?сосудистого риска. Эти данные открывают путь к более точной профилактике и раннему выявлению людей с повышенным риском.

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