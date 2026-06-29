Избыток жира в области живота связан с ускоренным биологическим старением

Новые исследования показывают, что повышенный уровень висцерального жира, жира, хранящегося глубоко в брюшной полости, может способствовать ускоренному биологическому старению у людей среднего возраста. Дженни Хуэй и Кун Чжу из Университета Западной Австралии стали соавторами исследования, опубликованного в журнале Obesity, в котором было установлено, что висцеральный жир может влиять на процесс старения не только в рамках общих показателей ожирения.«Наше исследование показывает, что висцеральный жир связан с более быстрым биологическим и клеточным старением», — объясняет Хуэй, директор Басселтонской лаборатории исследований здоровья. «Понимание того, что приводит к более быстрому старению, помогает нам найти лучшие способы дольше оставаться здоровыми».Исследователи проанализировали данные почти 4800 участников (2614 женщин) в возрасте от 45 до 69 лет из Басселтонского исследования здорового старения и обнаружили, что большее количество висцерального жира связано с ускоренным биологическим старением как у мужчин, так и у женщин. У женщин более высокий уровень висцерального жира также был связан с меньшей длиной теломеров — повторяющихся последовательностей ДНК, расположенных на концах хромосом и являющихся ключевым маркером клеточного старения.«Важно отметить, что эти взаимосвязи оставались значимыми даже после учета общего количества жира в организме, индекса массы тела, окружности талии и факторов образа жизни», — говорит Чжу. «Висцеральный жир метаболически активен, выделяя ряд провоспалительных белков, которые способствуют системному воспалению и метаболическому стрессу. Это легко измерить с помощью методов визуализации, которые широко используются при рутинных исследованиях плотности костной ткани».Риорден О'Ши из Службы здравоохранения сельских районов Западной Австралии, возглавлявший анализ, заявил, что проект подчеркивает ценность долгосрочных исследований в области общественного здравоохранения.«Доступ к высококачественным данным, полученным в ходе долгосрочных исследований, позволил нам лучше понять, как клинические факторы риска связаны с долгосрочными результатами для здоровья», — говорит О'Ши.Основанное в 1966 году, Басселтонское исследование здоровья признано на международном уровне одной из самых долгосрочных программ по изучению здоровья населения в мире, предоставляющей обширный набор данных, собранных в ходе долгосрочных исследований, который продолжает поддерживать исследования хронических заболеваний и здорового старения.Полученные результаты подчеркивают важность воздействия на абдоминальный жир как часть стратегий, направленных на содействие более здоровому старению.

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