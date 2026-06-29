GeroScience: Озвучен неочевидный фактор риска потери зрения

Яркий искусственный свет в вечернее время способен усиливать риски развития опасных заболеваний глаз у пожилых. Таков вывод ученых из Принстонского института нейронаук, опубликованный в журнале GeroScience.В исследовании были использованы данные 82 826 участников Британского биобанка. Добровольцам было предписано неделю носить на запястье устройства, каждые 1,2 секунды отслеживавшие уровень освещенности. Ученые затем наблюдали за параметрами их здоровья около восьми лет.Выяснилось, что люди, постоянно находившиеся при освещенности выше 1000 люкс (как на улице в глубоко пасмурный день) в период с 20:00 до 23:30, чаще других ощущали возрастные нарушения зрения. Риски возрастной макулярной дегенерации у них оказались выше на 31%, катаракты — на 18%, а первичной открытоугольной глаукомы — на 47%.Авторы работы комментируют: опасно не обычное освещение комнат, обычно составляющее от 100 до 500 люкс, а более мощные источники света. Это очень яркие экраны гаджетов, интенсивное искусственное освещение и ряд профессиональных источников света.Вред может быть вызван нарушениями циркадных ритмов. Также синее излучение светодиодов способно усиливать окислительный стресс, вызывая повреждения клеток сетчатки и хрусталика.

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