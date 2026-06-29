Врач посоветовал россиянам варить колбасу дома

Врач Максим Золотухин объяснил, почему некоторым россиянам лучше варить колбасу перед употреблением.«При кратковременном отваривании часть нитритов, фосфатов и избыточной соли переходит в воду. Немного, но переходит. Для тех, кто следит за давлением или имеет проблемы с почками, это не мелочь», — посоветовал Золотухин. Врач добавил, что такая колбаса также будет лучше перевариваться и меньше нагружать желудок.При этом доктор уточнил, что не призывает всех обязательно варить колбасу дома. По его словам, делать это рекомендуется, когда продукт лежал в холодильнике несколько дней, а также когда есть его будут люди с хроническими заболеваниями или дети.

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