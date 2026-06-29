Врач предупредил о влиянии вейпов на легкие
Врач объяснил, что у курильщиков поражается ткань легких. Когда она заживает, полезная площадь легких уменьшается. Попов отметил, что из-за этого ухудшается газообмен, происходит кислородное голодание. В результате курильщики тяжелее и дольше болеют обычными болезнями, например, сезонными респираторными вирусными инфекциями. Наконец, у них могут развиться тяжелые пневмонии, во время которых будет необходима длительная искусственная вентиляция легких.
«Допустим, два пациента: один курильщик, второй — нет, и одно и то же заболевание протекает по-разному. Поэтому хочется кричать во всеуслышание: ребята, подумайте сейчас о своем будущем», — добавил врач.
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