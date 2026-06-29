Врач Бокерия: яблоки и бананы препятствуют росту раковых клеток

Врач-кардиолог Ольга Бокерия назвала доступные продукты для профилактики рака.По словам доктора медицинских наук Ольги Бокерия, употребление груш, яблок и бананов эффективно защищает кишечник от возникновения рака. В частности, эти продукты препятствуют росту раковых клеток.«Груши, яблоки, бананы содержат растворимую клетчатку – пектин. Она помогает бороться с запорами и препятствует развитию рака путем ограничения роста раковых клеток», - рассказала врач Бокерия.Кроме того, защиту организма от желудочно-кишечных заболеваний улучшает питье воды с лимоном по утрам. Медик отметила: многие люди боятся проблем с повышенной кислотностью, которая может возникать из-за присутствия в таком напитке лимона. Но Бокерия объяснила, что на самом деле, попадая в организм, он преобразуется и в результате внутренняя среда становится более щелочной.«Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы, а также способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника», - заявила врач.

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