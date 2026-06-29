Пристрастие к зеленому чаю может вызвать воспаление печени

Увлечение полезным на первый взгляд напитком может поспособствовать воспалению в печени, вывод об этом был сделан израильскими учеными.Исследователи, представляющие Медицинский центр Каплан, опубликовали данные о том, что пристрастие к зеленому чаю может серьезно вредить печени. Площадкой для их публикации стал международный рецензируемый академический журнал GastroHep.Руководивший исследованием профессор Стивен Мельник отметил, что риск заполучить тяжелое поражение печени из-за питья чая нельзя назвать существенным – но в то же время«известно немало случаев по всему миру, когда из-за этого напитка у людей развивались печеночные патологии».Профессор Мельник констатировал: на сегодняшний день зафиксировано свыше 100 случаев, когда воспаление печени у пациентов было связано с употреблением зеленого чая.Одной из причин, объясняющих негативное действие этого напитка на печень, ученые назвали влияние ботанических токсинов, которые присутствуют в листьях чайного дерева. Одновременно с этим отмечается, что чай содержит множество активных соединений, способных специфическим образом взаимодействовать, вступать в реакции с веществами из пищи и других напитков, а также с лекарственными компонентами и растительными добавками. Составы, образуемые в результате таких реакций, тоже могут негативным образом влиять на печень, которая фильтрует и расщепляет все, что проникает в организм и вводится из него.«В некоторых случаях чрезмерное употребление зеленого чая приводило к развитию печеночной недостаточности, особенно у женщин», - сообщил профессор Мельник.Ученый посоветовал людям, которые активно и регулярно пьют зеленый чай, оперативно обращаться к врачам, заметив у себя настораживающие или неблагополучные симптомы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки