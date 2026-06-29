Россиян предупредили об опасности бессонных ночей летом

Кардиолог Мария Чайковская заявила, что бессонница летом может представлять серьезную опасность для здоровья. Такое предупреждение она сделала россиянам в своем Telegram-канале.Чайковская пояснила, что из-за жары существенно повышается нагрузка на организм. По ее словам, в такую погоду усиливается работа сердца, меняется тонус сосудов, организм быстрее теряет жидкость и электролиты.Если человек из-за бессонницы не успевает восстановиться ночью, а тепловая нагрузка продолжается, то напряжение сердечно-сосудистой системы не спадает, написала специалистка. Особенно это опасно для пожилых людей, людей с гипертонией, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, сахарным диабетом, болезнями почек, а также при приеме мочегонных препаратов или нескольких лекарств от высокого артериального давления, предупредила она.«В такие дни важно быть внимательнее к себе: не перегреваться, не перегружаться, посматривать на цифры давления и побольше пить. Самое главное — в жаркие дни нужно по возможности минимизировать лишний стресс и особенно внимательно отнестись к циркадным ритмам», — добавила Чайковская.

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