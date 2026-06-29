Ученые объяснили, почему не надо расчесывать места укусов насекомых

Многие, вероятно, слышали это с детства: не чешите укус насекомого или сыпь, так только ухудшите ситуацию. Но почему то, что так приятно, может быть вредным?Зуд может быть вызван множеством причин, иногда даже серьезными заболеваниями. Какова бы ни была причина, врачи давно предупреждают, что чрезмерное расчесывание может повредить кожу. Теперь исследователи лучше понимают, почему даже незначительный зуд может привести к замкнутому кругу «зуд-расчесывание», если поддаться искушению.Как они это выяснили? Отчасти благодаря тому, что надели на мышей крошечные «конусы позора», чтобы узнать, что происходит на клеточном уровне, когда зуд почесывают — или оставляют без внимания.Они также получили представление о том, почему хорошее почесывание, по крайней мере поначалу, приносит вздох облегчения. В конце концов, чешутся не только люди и другие млекопитающие, но и рыбы. Эта общность предполагает наличие какой-то эволюционной причины, а эксперимент на мышах намекает на некоторую защиту от микробов — но все же не является причиной для почесывания.Даниэль Каплан из Университета Питтсбурга, чья лаборатория изучает иммунные реакции в коже, исследовал распространенный вид зуда, называемый аллергическим контактным дерматитом, вызываемый раздражителями, такими как ядовитый плющ или никель в ювелирных изделиях.Исследовательская группа Каплана нанесла на уши мышей раздражающее вещество, вызывающее сыпь. Обычные мыши чесались, и к месту раздражения устремлялись воспалительные иммунные клетки, усиливая отек. Сыпь была гораздо менее выраженной у мышей, выведенных с дефектными нервными клетками, отвечающими за восприятие зуда. Но действительно ли разница заключалась в самом процессе расчесывания?Обычных мышей, которым надевали ошейники, похожие на ветеринарные «конусы позора» (защитные воротники для животных), чтобы они чесались, но не могли почесаться, это дало ответ: у них тоже было гораздо меньше отеков и меньше воспалительных клеток.Каплан заявил, что имеющиеся данные подтверждают повседневный опыт людей, свидетельствующий о том, что расчесывание действительно может усугубить ситуацию.«Если не обращать внимания на укус комара, зуд проходит через пять-десять минут у большинства людей», - сказал он. «Но если начать чесаться, то это место станет вашим другом на неделю, зуд усилится, а воспаление усилится».Чтобы понять, что происходит в коже, команда Каплана более подробно изучила тучные клетки, одни из первых, кто реагирует на раздражители иммунной системы. При активации они выделяют соединения, которые могут помочь бороться с микробами или токсинами, или, посредством соединения, называемого гистамином, вызывать зудящие аллергические реакции.Учёные давно знают, что аллергены могут активировать тучные клетки. Но другие сигналы также могут вызывать активацию тучных клеток, в том числе боль. И когда мы чешемся, «мы склонны чесаться до тех пор, пока не начнёт болеть», — отметил Каплан.Болевые нервные клетки выделяют химический мессенджер, называемый субстанцией P. В результатах исследований, опубликованных в прошлом году, команда Каплана сообщила, что субстанция P может активировать тучные клетки по иному молекулярному пути, чем аллергены — двойной эффект, объясняющий, почему расчесывание еще больше усиливает зуд и раздражение кожи или укусы.Если мы испытаем боль, подобную прикосновению к горячей плите, мы научимся больше так не делать. Однако облегчение от хорошего почесывания, с точки зрения эволюции, является положительной обратной связью. Почему?Одна из давних теорий гласит, что это может помочь животным избавиться от паразитов, таких как блохи или клещи. Но Каплана также заинтересовали результаты исследований других лабораторий, показавшие, что тучные клетки могут бороться с распространенным типом кожных бактерий, называемых золотистым стафилококком. Поэтому его команда заразила мышей, а затем повторила эксперимент с зудом, вызванным «конусом позора». И действительно, у тех мышей, которые чесались, уровень этого микроба на ушах был ниже, возможно, из-за дополнительного воспаления или какого-то другого соединения, связанного с тучными клетками.Но этого недостаточно, чтобы изменить рекомендации по охране здоровья.«В конечном счете, чесание вредно», — подчеркнул Каплан. «Следует избегать чесания», — сказал он, хотя и признал, что «легче сказать, чем сделать».Эффективность лечения зуда зависит от его причины, и существует потребность в более совершенных методах. На данный момент антигистаминные препараты и некоторые другие лекарства от крапивницы могут уменьшить зуд, вызванный тучными клетками. Фармацевтические компании экспериментируют с другими подходами, называемыми блокаторами MRGPRX2, которые воздействуют на путь, связанный с зудом, как это определила команда Каплана. Каплан надеется, что лучшее понимание этого пути в конечном итоге поможет в лечении кожных заболеваний, таких как хроническая экзема.При летнем зуде от укусов насекомых, ядовитого плюща и других видов контактного дерматита дерматологи рекомендуют противозудные бальзамы, такие как гидрокортизоновый крем, каламиновый лосьон или овсяные ванны.Ещё один трюк от Каплана: кремы, содержащие ментол, могут временно обмануть кожу, заставив её ощущать холод вместо зуда, ровно на то время, пока, по его словам, «если вы не почешетесь, то разорвёте этот цикл зуд-расчёсывание». «Это как чит-код».

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