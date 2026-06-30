Названы подстерегающие в дачный сезон опасности для глаз

Врач-офтальмолог московской клиники 3Z Лидия Садулаева рассказала, какие опасности для глаз могут подстерегать человека во время дачного сезона.По словам офтальмолога, именно в дачный сезон происходит всплеск глазного травматизма. Садулаева объяснила: часто люди жалуются на то, что травмировали глаз ветками деревьев или кустарников, а также на то, что в глаза попали пыльца растений, споры грибов, сок борщевика или химические средства.Нередко люди обращаются к врачу и с жалобами на ожоги глаза. Это происходит, если они долго работают на улице в солнечный день без очков с УФ-фильтром или головного убора с широкими полями или козырька.Чтобы минимизировать риски для глаз, врач посоветовала перед поездкой на дачу собрать небольшой набор полезных средств защиты: солнцезащитные очки с маркировкой UV 400, защитные очки для работы с инструментом и химией, а также стерильный раствор для промывания глаз при попадании пыли или инородных предметов.Если глаз все же пострадал, лучше как можно скорее показаться офтальмологу, даже если для этого придется прервать отпуск, призвала Садулаева. «Любая, даже на первый взгляд незначительная травма глаза опасна и требует осмотра специалиста. Боль не всегда отражает тяжесть повреждения: микроповреждение роговицы или небольшое кровоизлияние могут долго не давать выраженного дискомфорта, но при этом прогрессировать», — добавила врач.

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